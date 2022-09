Portofino, il sindaco Viacava a Telenord: "Daremo un bonus di 300/400 euro per le utenze domestiche a tutti i residenti"

"Abbiamo scelto di cancellare un concerto, pazienza. Ma così abbiamo la possibilità di dare un bonus di 300/400 euro per le utenze domestiche a tutti i residenti". Lo ha detto Matteo Viacava, sindaco di Portofino, durante il programma Primo Piano in onda su Telenord parlando del caro bollette che affligge anche i residenti nel borgo ligure frequentato dai vip. Ma il sindaco ha anche in mente un'altra idea non per sostenere i residenti, ma per incrementarli. "Vogliamo attrarre nuovi abitanti che possano lavorare e vivere nel borgo - sottolinea il primo cittadino -, per questo uscirà un bando tra dicembre e gennaio per incentivare chi vorrà prendere la residenza da noi". Portofino, secondo i dati Istat del 2017, ha 416 residenti