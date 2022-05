Porti, Sommariva: "Su sicurezza negli scali, autorità di sistema fondamentali"

di Edoardo Cozza

Il presidente dell'AdSP Mar Ligure Orientale nell'evento sulla prevenzione degli infortuni organizzato alla Spezia

Oltre 100 persone hanno partecipato all'evento di presentazione degli esiti aggiornati della ricerca in materia di Sicurezza nelle operazioni portuali che si è tenuto in questi giorni presso l'Auditorium dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. La ricerca e l'evento sono stati promossi dall'Ente Bilaterale Nazionale (Ebn) Porti, con la collaborazione organizzativa e scientifica di Scuola nazionale Trasporti e Logistica.

Sono intervenuti in apertura: Mario Sommariva, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Patrizia Scarchilli, dirigente del Mims. Tra gli interventi quello di Luigi Robba, presidente Ebn. Come sottolineato dal presidente Sommariva "le Autorità di sistema portuale sono organismi fondamentali ai fini della promozione del sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro utilizzando una forma 'appassionata' di burocrazia. Il sistema portuale rappresenta un modello di riferimento, e l'esperienza dell'Ente Bilaterale Porti è qui oggi a dimostrarlo".

Secondo il presidente Robba "I suggerimenti che sono scaturiti dall'evento si sostanziano nell'intensificazione della prevenzione, continuare a far lavorare in termini propositivi i comitati di Igiene e Sicurezza, somministrare buona informazione e formazione ai lavoratori, collaborare tra le Parti Sociali nazionali e territoriali per perseguire tutto questo anche attraverso l'utilizzazione dell'Ebn quale strumento di indagine e di consultazione". Robba ha invitato a tener conto "che un buon aiuto per la prevenzione e per tenere sotto controllo i vari rischi sul lavoro viene fornito dall'adozione di sistemi di gestione salute e sicurezza previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, adottati da parecchi terminalisti".