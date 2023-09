Porti Savona e Vado, il commissario dell'Authority Piacenza: "Garantiamo continuità di progetti e di investimenti"

“La forza dei nostri porti è data dal far parte di un sistema fatto da un cluster unito e unico come quello che caratterizza gli scali di Savona-Vado” – inizia così Paolo Piacenza alla sua prima partecipazione in qualità di Commissario straordinario al Savona&Vado Ports Focus presso la sede dell’Unione Industriali Savona; un format di incontri, iniziato a maggio, nel quale i principali attori della logistica e della portualità, insieme agli amministratori del territorio, presentano i risultati raggiunti dal cluster, in termine di incremento dei traffici e creazione di valore aggiunto per la collettività, e condividono i progetti per lo sviluppo di quest’area in un’ottica di riqualificazione, integrazione delle attività già presenti e compatibilità con la comunità locale.

“Colgo questa occasione per ringraziare gli operatori portuali, la Compagnia Unica e tutti i lavoratori che negli anni, con la propria attività, hanno saputo affrontare sfide complesse.” – prosegue il Commissario – “L’Ente che rappresento ha il ruolo di pianificare, regolare e realizzare opere infrastrutturali con l’obiettivo primario di sviluppare i traffici e far crescere l’occupazione. In questo processo viene accompagnato da un cluster che investe nel territorio e che ha dimostrato di possedere competenze uniche a livello nazionale. A fronte del commissariamento, l’AdSP ha garantito continuità proseguendo tutti i lavori e quindi lo sviluppo degli investimenti già avviati e in programmazione, al tempo stesso portando avanti il percorso pianificatorio di Sistema che vedrà il suo culmine nel nuovo Piano Regolatore Portuale. A conferma dell’operatività dell’Ente, sono state appena aggiudicate tre gare legate ai progetti Green Ports sulla transizione energetica per un valore di circa 20 milioni di euro e l’ultima gara sarà aggiudicata entro il mese prossimo per altri 5 milioni di euro. A fronte di un investimento di ulteriori 10 milioni di euro, sono state avviate le prime attività di cantiere del progetto di elettrificazione delle banchine del polo passeggeri di Savona”.

A conclusione del suo intervento, il Commissario straordinario Paolo Piacenza sottolinea “Tra le sfide che devono essere colte nel percorso di pianificazione strategica propedeutica al PRP siamo consapevoli che ci sarà anche quella di far sì che il porto venga accolto dalle comunità che lo ospitano e non solo accettato”.

All’incontro “Savona&Vado Ports Focus” hanno preso la parola i rappresentanti delle Istituzioni Marco Russo, Sindaco di Savona, Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Giulio Piroddi, Comandante Capitaneria di Porto di Savona, e i rappresentanti del cluster Angelo Berlangieri, Presidente Unione Industriali della Provincia di Savona, Alessandro Berta, Direttore Unione Industriali della Provincia di Savona, Giorgio Blanco, Presidente sezione Terminalisti Portuali, Fabio Pollero, Presidente Isomar, Gerardo Ghiliotto Presidente Unione Utenti del Porto di Savona Vado.