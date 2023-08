Porti, Rixi: "Privatizzazione non all'ordine del giorno, piena sintonia con la Meloni"

Il tema della privatizzazione dei porti, aperto da Antonio Tajani al Meeting di Rimini, alimenta il dibattito nella maggioranza di governo. In mattinata il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista al Sole 24 Ore, ha detto: "Il tema della privatizzazione dei porti non è all'ordine del giorno e non credo sia un tema da campagna elettorale".



Poche ore dopo, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ribadisce la linea già tracciata dal suo superiore al dicastero Matteo Salvini: “Piena sintonia con Giorgia meloni anche sul tema dei porti, come confermato dalla premier in un’intervista. Il tema della privatizzazione dei porti non è all’ordine del giorno è non crediamo sia tema da campagna elettorale".

"Chi cerca polemiche - conclude Rixi - si rassegni: questo governo realizzerà tutto il programma premiato dagli elettori e durerà cinque anni”.