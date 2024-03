Porti, Rixi: "Governo investirà 3 miliardi per elettrificazione delle banchine"

"Qualcuno in Europa sostiene che il nostro governo è piuttosto freddo riguardo al cambiamento climatico, non è vero, investiremo circa 3 miliardi per il cold ironing e per altre strutture contro l'inquinamento in area portuale". Lo evidenzia il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi a Genova dal palco della 'Clia Cruise Week', la settimana europea del settore crocieristico. Il cold ironing è il sistema di alimentazione elettrica delle navi in banchina che permette lo spegnimento dei motori a combustione.

"Il nostro governo si impegnerà molto per organizzare incontri con gli altri Paesi per definire cosa possiamo migliorare per il futuro e quale sarà la visione realistica da realizzare in Europa. - ribadisce Rixi - Con il Pnrr abbiamo ricevuto dai nostri partner europei circa 200 miliardi, penso che investire solo tre miliardi sia stata una decisione sbagliata, ora dobbiamo trovare nuove risorse con l'impegno di realizzare molte nuove infrastrutture nei porti italiani in generale".

"Dobbiamo costruire una nuova alleanza anche tra i partner del G7 con il corridoio verde per creare un sistema che possa essere competitivo nel sistema mondiale che è il sistema mare", aggiunge.