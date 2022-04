Porti, ipotesi alleanza Genova-Trieste per superare la concorrenza estera

di Redazione

Il Piemonte potrebbe fungere da nodo intermodale al servizio degli scali liguri e dei corridoi logistici europei

Alessandria potrebbe diventare l'estremo più avanzato dell'espansione a Nord Ovest del porto di Trieste. E' lo scenario ipotizzato da Il Secolo XIX nell'ambito di una possibile alleanza tra i porti di Genova (con Savona) e quello del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Una operazione complessa, i cui piani sono però già sul tavolo, secondo il quotidiano genovese, che nel Sud del Piemonte vede un nodo intermodale al servizio degli scali liguri e dei corridoi logistici europei.

Come hanno evidenziato le ricerche prodotte sull'economia del Piemonte e della Provincia di Alessandria da parte de Il Comunicatore Italiano, fondato da Pier Domenico Garrone, la logistica diventa dunque un elemento fondamentale per la crescita. Non è un caso che la Regione Piemonte, domani ad Acqui Terme con la giunta itinerante, abbia approvato nelle scorse settimane una delibera in cui chide al governo di entrare nella Zona Logistica Semplificata legata al porto di Genova, che prevede regimi autorizzativi burocratici semplificati e potenziali agevolazioni fiscali. L'obiettivo è proprio quello di candidare le aree di tutto il Piemonte, non solo la provincia di Alessandria come è attualmente, a operare come 'retroporto di Genova', usufruendo del regime già deciso per Genova nel 2018.