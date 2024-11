Porti di Genova: bilancio 2025 e nuovo Piano Operativo approvati, oltre 700 milioni richiesti per nuovi progetti strategici

Il Comitato di Gestione dei Porti di Genova ha approvato il bilancio previsionale 2025 e l’aggiornamento del Piano Operativo Triennale. Per il prossimo anno sono previsti investimenti per oltre 731 milioni di euro, con importanti richieste di finanziamento per progetti di sviluppo e sostenibilità, tra cui la Diga di Sampierdarena e interventi ambientali a Savona-Vado Ligure, secondo quanto si legge su Ferpress.

Il bilancio previsionale 2025 per i porti di Genova stima entrate per 617,8 milioni di euro, provenienti principalmente da trasferimenti statali e regionali, per un totale di 487,7 milioni di euro. Anche i canoni demaniali contribuiscono per 44 milioni, mentre le entrate tributarie sono previste a 59,7 milioni, grazie all’atteso andamento positivo del traffico marittimo.

Il budget prevede uscite per 731,7 milioni di euro, destinate per la maggior parte a infrastrutture e manutenzioni straordinarie. Il bilancio 2025 impegna circa 580 milioni di euro per nuove opere, compreso il completamento della fase B della Diga di Genova, progetto centrale per l’espansione e messa in sicurezza dello scalo.

Oltre al bilancio, il Comitato ha approvato la revisione del Piano Operativo Triennale 2023-2025. Tra i nuovi interventi spiccano il “Cold Ironing” per l’elettrificazione delle banchine, finanziato con 32 milioni di euro, e ulteriori progetti di miglioramento ambientale a Savona e Vado Ligure per un totale di 28 milioni.

Il Piano Triennale prevede richieste di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture per oltre 700 milioni di euro, necessari a proseguire con la seconda fase della Diga Foranea di Vado Ligure e altri interventi infrastrutturali e di viabilità.

Il Comitato ha dato il via libera anche alla partecipazione dell’Ente all’aumento di capitale dell’Aeroporto di Genova S.p.A., per un contributo di 1,7 milioni di euro, in vista della prossima assemblea straordinaria della società.