Porti della Spezia e Marina di Carrara: 5 milioni per la mobilità sostenibile

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha lanciato un programma per promuovere la sostenibilità nei porti della Spezia e Marina di Carrara. Oltre 5 milioni di euro saranno stanziati per finanziare l’acquisto di mezzi di servizio elettrici o a idrogeno e per progetti di elettrificazione dei mezzi già in uso. Un’opportunità rivolta ai concessionari e terminalisti operanti nelle aree portuali di competenza dell’Authority, come riporta Ferpress.

Interventi previsti

Mobilità green – Il programma copre l’acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno destinati alla movimentazione di merci, rifiuti o al trasporto collettivo all’interno delle aree portuali. È prevista anche la conversione dei veicoli esistenti in mezzi a zero emissioni, accompagnata dalla rottamazione di quelli sostituiti.

Contributi – I fondi copriranno fino al 100% dei costi ammissibili, con un tetto massimo di 300.000 euro per azienda in tre anni. Tuttavia, i contributi non potranno essere cumulati con altre fonti di finanziamento comunitarie.

Obiettivi del piano

Secondo il Commissario Federica Montaresi, “l’iniziativa integra e completa il piano complessivo Green Ports, che punta alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico attraverso progetti infrastrutturali e innovativi”. L’azione si inserisce in un quadro più ampio di interventi avviati grazie ai finanziamenti europei.

Scadenze e dettagli

Termini – Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2025. Per richieste di chiarimento, la scadenza è fissata al 17 gennaio 2025.

