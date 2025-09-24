Pontedecimo, inaugurato un nuovo ecocompattatore RecoPet

Un nuovo ecocompattatore RecoPet è stato inaugurato in piazzale Attilio Ghiglione a Pontedecimo, ampliando la rete genovese delle macchine “mangia plastica” e rafforzando l’impegno verso l’economia circolare e la raccolta differenziata di qualità.

Inaugurazione – La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente del Municipio V Valpolcevera Michele Versace, del direttore generale di AMIU Roberto Spera e dell’assessora comunale all’Ambiente Silvia Pericu. Coinvolti anche gli alunni della scuola primaria Ghersi, protagonisti di un laboratorio sul recupero della plastica e del simbolico taglio del nastro. «Questo ecocompattatore a Pontedecimo non è solo una macchina – è un invito», ha dichiarato Spera, sottolineando il valore educativo e ambientale del progetto.

Valpolcevera – Il presidente del Municipio, Michele Versace, ha definito l’inaugurazione «un vero segnale di cambiamento e di educazione alla cura dell’ambiente». Parole condivise dall’assessora Pericu, che ha ricordato come «il meccanismo premiale potrà essere uno stimolo a fare di più, ma sarà fondamentale continuare con campagne di sensibilizzazione».

Funzionamento – Gli ecocompattatori RecoPet accettano esclusivamente bottiglie in PET per bevande, garantendo un conferimento privo di contaminazioni. Questo consente di avviare il materiale raccolto al riciclo diretto per nuovi imballaggi alimentari, secondo il principio del bottle-to-bottle. Una scelta che si allinea agli obiettivi della direttiva europea Single Use Plastic, che impone il raggiungimento del 77% di raccolta delle bottiglie entro il 2025 e del 90% entro il 2029.

App RecoPet – Il servizio è collegato a un’app gratuita, disponibile per Android e iOS, che consente agli utenti di registrare i conferimenti e accumulare punti digitali. Questi possono essere trasformati in sconti o vantaggi presso attività commerciali convenzionate. Anche i negozianti possono partecipare, caricando gratuitamente promozioni attraverso la piattaforma RecoPet Partner.

Rete cittadina – Con la nuova installazione, la rete genovese conta sette ecocompattatori già operativi in diversi quartieri, tra cui Carignano, Sturla, San Martino, Arena Albaro e l’area portuale. La presenza a Pontedecimo rappresenta un passo importante per la Valpolcevera, che ora può contare su un punto di raccolta intelligente a disposizione dei cittadini.

Prospettive – Nei prossimi mesi sono previste ulteriori installazioni a Castelletto, Oregina, Pegli e Sestri. Inoltre, grazie alla collaborazione con Corepla, anche i diciotto ecocompattatori della rete Plastipremia confluiranno gradualmente in RecoPet. L’obiettivo è ampliare la capillarità del servizio e incrementare i risultati in termini di raccolta e riciclo, contribuendo agli impegni nazionali ed europei.

