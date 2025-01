Polonia, Valorem e Triobud insieme per progetti ibridi eolico-solare da 700 MW

La società francese Valorem, attiva nelle energie rinnovabili, ha siglato una partnership con il gruppo ingegneristico polacco Triobud Investments per sviluppare fino a 700 MW di progetti ibridi eolico-solare in Polonia. L’intesa prevede la realizzazione congiunta di due progetti che saranno portati alla fase “shovel-ready”, con possibilità di espansione futura.

Strategia europea – Valorem ha dichiarato che la collaborazione rientra nella sua strategia di rafforzamento della presenza nell’Unione Europea. Katarzyna Napora, country manager di Valorem in Polonia, ha commentato: “Questo accordo rappresenta un traguardo fondamentale per diversificare e ampliare il nostro portafoglio in Polonia”. Lukasz Zielinski, co-fondatore di Triobud, ha sottolineato come la partnership permetterà di consolidare la presenza della società nei mercati eolico e solare polacchi.

Espansione in Polonia – Valorem, già attiva in Francia, Finlandia, Grecia e Svezia, ha un portafoglio di 7 GW di progetti eolici e solari in sviluppo, con oltre 902 MW attualmente in costruzione o operativi. La società ha aperto la sua filiale polacca nel 2021 e, nel 2022, ha avviato una collaborazione con T&T Proenergy per sviluppare un portafoglio fotovoltaico da 300 MW in Polonia.

Progetti futuri – I due nuovi progetti ibridi previsti dall’accordo con Triobud segnano un ulteriore passo avanti per Valorem nella diversificazione delle sue attività in Europa. Grazie alla sinergia tra le due società, l’iniziativa mira non solo a rafforzare l’offerta energetica sostenibile, ma anche a contribuire agli obiettivi climatici della Polonia e dell’UE.

Mercato polacco in crescita – La Polonia è uno dei mercati emergenti più dinamici per le energie rinnovabili in Europa. Gli investimenti congiunti di Valorem e Triobud rappresentano un segnale di fiducia nelle potenzialità del Paese di attrarre capitali esteri e sviluppare infrastrutture green. “Il mercato polacco offre grandi opportunità di crescita per le tecnologie ibride”, ha aggiunto Napora.

L’iniziativa rafforza il ruolo delle energie rinnovabili come motore di sviluppo sostenibile e innovazione tecnologica in Europa, promuovendo la transizione energetica verso un futuro a basse emissioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.