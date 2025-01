Sicurezza sul lavoro, l’urgenza di gestire le nuove sfide per la rivoluzione elettrica

Il contatto o l’esposizione all’elettricità resta una delle principali cause di infortuni e morti sul lavoro negli Stati Uniti. Con l’adozione crescente di sistemi di accumulo energetico, veicoli elettrici e batterie al litio, emergono nuove sfide legate alla sicurezza. L'argomento è ampiamente dibattuto negli States, come dimostra il panel dedicato durante il ReMA 2024 a Las Vegas, il momento d'incontro più ampio al mondo tra professionisti dei materiali riciclati. La prossima edizione è prevista a maggio 2025 a San Diego, ma vale la pena ripercorrere le conclusioni del panel dello scorso anno, che verranno ridiscusse nella prossima occasione in California.

Sicurezza sul lavoro – Daniel Majano, responsabile del programma presso la Electrical Safety Foundation (ESF), aveva evidenziato che la gestione inadeguata delle batterie al litio può portare a gravi incidenti. Secondo dati della U.S. Consumer Product Safety Commission, oltre 25.000 incidenti legati a batterie al litio sono stati segnalati, con più di 5.000 incendi annuali nei centri di riciclaggio.

Rischi crescenti – La sessione al ReMA 2024 aveva visto la partecipazione di esperti come Niel Speetjens, Chelsey Schneider e George Steele, impegnati a discutere l’espansione delle batterie al litio nel mercato. La U.S. Energy Information Administration prevedeva che lo stoccaggio di batterie avrebbe rappresentato il 23% della capacità di generazione elettrica su scala industriale, subito dopo il solare (58%) entro dicembre 2024.

Gestione corretta – Majano aveva sottolineato che le batterie sono sicure se usate correttamente, ma diventano pericolose quando maneggiate o riciclate in modo inappropriato. Schneider dell’Energy Security Agency (ESA), dal canto suo, si era impegnato a spiegare come il loro centro studi gli effetti delle batterie in situazioni di stress, per educare sia i lavoratori sia i soccorritori.

Normative mancanti – Attualmente non esistono leggi specifiche per la gestione dei veicoli elettrici e delle loro batterie. Schneider aveva indicato che l’ESA si attiene agli standard federali definiti da enti come la National Fire Protection Agency e la National Highway Traffic Safety Administration, fornendo linee guida per identificare, valutare e gestire i rischi.

Procedure di sicurezza – Le fasi iniziali includono un’analisi sensoriale e una valutazione ingegneristica con strumenti avanzati, come telecamere termiche o metri a gas, per identificare eventuali problemi. Una volta identificato il veicolo, il sistema di etichettatura a colori (rosso, giallo, verde) consente una comunicazione chiara sullo stato e sulle modalità di gestione.

Strumenti adeguati – Schneider aveva poi raccomandato l’uso di divisori in cemento per separare i veicoli ad alto rischio e coperte antincendio per contenere eventuali surriscaldamenti, ribadendo anche l’importanza di evitare di sollevare veicoli elettrici da sotto, per prevenire esplosioni o incidenti legati alla batteria. “Questi veicoli e batterie sono pericolosi, è vero”, aveva concluso Schneider, “ma possiamo gestirli con gli strumenti giusti e investendo nella formazione adeguata per garantire la sicurezza di tutti”.

Appuntamento in California - ReMA2025 si terrà dunque a San Diego, dal 12 al 15 maggio, al Convention Center della città californiana. Sono attesi oltre settemila professionisti dell'industria del riciclo, che per quattro giorni potranno affinare le proprie competenze, acquisire conoscenze, costruire relazioni e far crescere le proprie attività.

