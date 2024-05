Polo logistica FS: operative tra Campania e porto di Gioia Tauro le nuove loco Traxx Universal DC

Le nuove locomotive Traxx Universal™ DC del Polo Logistica del Gruppo FS sono operative da oggi tra la Campania e il porto di Gioia Tauro.

Consegnate lunedì 6 maggio da Alstom a Mercitalia Rail, sono equipaggiate con la tecnologia Ultimo Miglio: un elemento innovativo che consente il collegamento del treno con aree non elettrificate senza l’ausilio di locomotive da manovra, caratterizzata da alti livelli di efficienza energetica e affidabilità. Per il Polo Logistica del Gruppo FS questo è un ulteriore passo avanti nel rinnovamento della flotta, per rendere il trasporto ferroviario sempre più sostenibile ed efficiente.

I servizi fanno parte dell’offerta di Mercitalia Rail a supporto del settore dell’automotive, che nel 2023 ha visto oltre 2.700 treni dedicati, con un incremento del 10% sul 2022, per un totale di circa 300mila vetture. Ogni collegamento permette di trasportare circa 200 autovetture di produzione nazionale, dalla Campania al porto calabrese dove, attraverso i servizi di Grimaldi Group partiranno per l’esportazione negli Stati Uniti. Proprio per queste caratteristiche è stato previsto il loro utilizzo per i collegamenti da e verso il porto di Gioia Tauro, a supporto dell’import/export dell’automotive italiano.

«Grazie alla messa sui binari di queste nuove locomotive diamo una svolta qualitativa ai servizi offerti nel porto di Gioia Tauro – ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics – Le innovative Traxx Universal DC con modulo Last Mile rappresentano un importante passo in avanti per l’integrazione ferro-mare previsto anche dal piano industriale del Polo Logistica. Una combinazione fondamentale per aumentare la quota di traffico intermodale delle merci attraverso una rete di trasporto sostenibile e ad alta efficienza, a sostegno delle economie del sud e dell’import/export italiano».

«Continua il nostro impegno a sostegno dell’intermodalità, affinché il porto di Gioia Tauro assuma un sempre più spiccato ruolo di hub logistico di riferimento per l’intero Mezzogiorno. A questo scopo vorrei ringraziare la dottoressa Sabrina De Filippis e il suo Staff per l’attenzione dedicata alle prospettive di sviluppo del nostro scalo, e naturalmente l’assessore regionale Emma Staine, con la quale è in corso un assai proficuo dialogo inteso al miglioramento dei collegamenti con i porti della Regione Calabria» ha aggiunto Andrea Agostinelli, Presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.