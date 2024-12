Polizia locale Genova, il calendario 2025 è dedicato allo sport

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' dedicato allo sport il calendario istituzionale 2025 realizzato dal Corpo di polizia locale di Genova, un'iniziativa che unisce il valore della cultura, della sicurezza e della solidarietà. Come ogni anno, il calendario sarà disponibile per i genovesi a offerta libera, con il ricavato destinato alla Fondazione Gaslininsieme che sostiene i progetti dell'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini.

Beneficenza - Il progetto a cui andranno le somme raccolte è, anche quest'anno, "Accogliere oltre che curare", un'iniziativa che ha l'obiettivo di rendere l'arrivo nella struttura sanitaria dei piccoli degenti e dei loro accompagnatori meno traumatico e più agevole. La Fondazione Gaslininsieme lavora costantemente per migliorare l'accoglienza e il supporto per le famiglie che si trovano ad affrontare momenti difficili.

Capitale Europea dello Sport - Il tema del calendario di quest'anno è La Polizia Locale e lo sport, in occasione di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. Attraverso le immagini, il calendario illustra l'impegno della polizia locale nella sicurezza degli eventi sportivi, ma anche la partecipazione attiva dei suoi membri in diverse discipline, dimostrando come il rispetto delle regole e l'educazione al fair play siano valori fondamentali, sia nello sport che nella vita quotidiana.

«L’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della polizia locale a tutela dei cittadini e dei più deboli è un punto di riferimento importante per la nostra amministrazione e per la città tutta. La pubblicazione di questo calendario per raccogliere fondi per l’Istituto Giannina Gaslini è solo una delle tante dimostrazioni concrete della grande generosità che ogni giorno gli agenti della polizia locale mettono nel loro lavoro, per la nostra sicurezza e per la tutela della legalità, nell’interesse comune - ha dichiarato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi - L’edizione 2025 del tradizionale calendario è dedicata allo sport, a conclusione di un 2024 che ha visto Genova Capitale Europea dello Sport, con tantissimi eventi di richiamo anche internazionale, non sempre di facile gestione, ma che grazie al lavoro del Corpo, in sinergia con gli altri uffici comunali e gli organizzatori, si sono svolti in sicurezza per tutti, partecipanti e spettatori, all’insegna del divertimento e della socialità».

«Le immagini di questo calendario riflettono l'impegno e la dedizione degli uomini e delle donne della polizia locale, anche nel supportare gli eventi che hanno reso Genova ancora più attrattiva e che hanno richiamato atleti e visitatori da tutto il mondo – commenta l’assessore alla Polizia locale Sergio Gambino - Gli agenti hanno dimostrato ancora una volta di saper affrontare ogni incarico con grande competenza e professionalità, superando spesso le aspettative: dalla gestione del traffico, alla vigilanza su aree affollate, la polizia locale ha interpretato con impegno e flessibilità il suo ruolo cruciale, incarnando i valori del servizio e del dovere e operando con passione e competenza per garantire la sicurezza e il benessere di ciascuno di noi».

«Nel 2024 Genova è stata la prima città europea a ospitare una tappa del 'Red Bull Cerro Abajo', la manifestazione di 'urban downhill' più prestigiosa al mondo – afferma il comandante del Corpo di polizia locale Gianluca Giurato – Anche se le discipline sportive e le attività della polizia locale possano sembrare lontane, in realtà sono profondamente interconnesse sia per la necessaria regolazione del traffico durante le competizioni pubbliche, sia anche per la presenza di associazioni sportive e atleti professionisti all'interno del nostro Corpo, che quotidianamente promuovono i valori dello sport nella nostra comunità».

«Questa iniziativa rappresenta un importante contributo al nostro impegno per migliorare l’accoglienza e il supporto alle famiglie e ai piccoli pazienti che si rivolgono al Gaslini, rafforzando il legame tra la comunità e il nostro ospedale attraverso la solidarietà e la condivisione di valori» ha commentato Luciano Grasso, vicepresidente dell’Istituto Giannina Gaslini.

Sono state stampate 1.100 copie del calendario che, a partire dal 24 dicembre, verranno distribuire nei distretti della polizia locale, nella Bottega Gaslininsieme dell'Istituto Giannina Gaslini (padiglione 20) e nella sede della Società di Mutuo Soccorso della polizia locale. L'offerta è libera.