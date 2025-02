Polemica sulla giunta a Sampierdarena: opposizioni contestano il metodo, Tursi replica

Per chi ha poco tempo

1️⃣ La Giunta comunale di Genova si riunisce a Sampierdarena, ma l'opposizione critica l'incontro chiuso a pochi invitati

2️⃣ PD, Linea Condivisa e Azione denunciano il mancato confronto con la cittadinanza e organizzano una protesta ai cancelli

3️⃣ Tursi difende il format delle giunte itineranti e sottolinea che l'incontro prevede la partecipazione di 20 associazioni locali

La notizia nel dettaglio

La giunta itinerante del Comune di Genova che si riunirà oggi in una sala dell'Opera Don Bosco di Sampierderdarena è l'occasione per una polemica politica: le opposizioni (che però a Sampierdarena sono maggioranza, visto che il municipio è guidato dalla giunta di centrosinistra presieduta da Michele Colnaghi) contestano le modalità della riunione che sarà aperta - dicono in una nota - solo a poche realtà del territorio.

Critiche dell’opposizione – I gruppi municipali del Partito Democratico, di Linea Condivisa e di Azione contestano l’organizzazione dell’incontro, ritenendolo un evento esclusivo che limita il confronto con i cittadini. Secondo le opposizioni, la scelta di riunirsi in uno spazio ristretto, anziché in luoghi istituzionali come il Centro Civico Buranello, rappresenta una chiusura nei confronti della comunità.

Problemi irrisolti – I rappresentanti dell’opposizione sottolineano come Sampierdarena sia stata trascurata negli ultimi otto anni, con opere pubbliche scollegate tra loro e disagi legati alla viabilità. Vengono citati in particolare i cantieri dei voltini di via Buranello, dell’ex mercato del pollame al Campasso e della Fortezza, oltre alla gestione dei rifiuti e al degrado urbano. Per questo in segno di protesta i gruppi municipali hanno annunciato che non parteciperanno all’incontro. Tuttavia, saranno presenti ai cancelli dell’Opera Don Bosco per manifestare la loro contrarietà e ribadire la richiesta di un dialogo aperto con la cittadinanza.

La risposta di Tursi - Dal comune di Genova fanno sapere che il format delle giunte itineranti è ormai consolidato ed è la seconda volta che la Giunta si riunisce nel quartiere (la prima fu a San Teodoro). All'incontro di oggi sono state invitate 20 associazioni del territorio che sono state individuate dallo stesso municipio. E' inoltre prevista la partecipazione al confronto anche della giunta municipale: partecipazione che, come detto, non avverrà in segno di protesta.

