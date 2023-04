Pnrr, in Liguria progetti per 7,2 miliardi di euro: diga porto Genova ospedali, viabilità e borghi

Sono oltre 7,2 miliardi i finanziamenti in arrivo con il Pnrr in Liguria per progetti sino al 2026: 4,9 miliardi sono per le infrastrutture. Spicca la più importante opera finanziata dal Pnrr in Italia: la diga foranea del porto di Genova che riceverà 500 milioni per la fase A con i lavori in partenza a maggio.

Gli investimenti per la salute sono 189 milioni e riguardano soprattutto le case di comunità e i nuovi ospedali: tra questi quello degli Erzelli a Genova a cui sono destinati 60 milioni (280 di spesa previsti). 600 i milioni per la viabilità con progetti quali la nuova stazione metro di Corvetto a Genova, l'acquisto di nuovi mezzi per il trasporto pubblico locale e la ciclovia tirrenica. 100 milioni sono per progetti su robotica e intelligenza artificiale.

Il capitolo istruzione e ricerca avrà un investimento di 470 milioni dei quali quasi 40 serviranno per la messa in sicurezza delle scuole, 11 milioni per la costruzione di tre plessi nuovi a Spotorno, Vado Ligure e La Spezia (progetti già avviati) 685 milioni sono i finanziamenti in arrivo per sociale e urbanistica: 45 milioni serviranno a rigenerare i borghi storici di Sanremo e Sarzana, oltre a Begato (Genova). Corte dei Conti e sindacati sottolineano l'assenza dei dati sull'avanzamento dei progetti e di un osservatorio che vigili sui cantieri. Per la Corte dei Conti il 58,28% dei progetti avrà scadenza nel 2024, il 33,1% nel 2026, 11 progetti nel 2025.