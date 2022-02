Plusvalenze, indagini concluse: coinvolti anche Genoa e Sampdoria

di Edoardo Cozza

Insieme a rossoblù e blucerchiati nel mirino anche Juventus, Empoli, Napoli, Pisa, Parma, Pescara, Pro Vercelli e le società non affiliate di Chievo e Novara

Si è conlusa l'inchiesta relativa al filone di indagini sulle plusvalenze "fittizie" nel mondo del calcio da parte della procura della Federcalcio. A essere coinvolte ci sono anche Genoa e Sampdoria, insieme ad altre squadre di Serie A (Juventus, Napoli ed Empoli), Serie B (Parma, Pisa), Serie C (Pro Vercelli, Pescara) e due società non più affiliate come Novara e Chievo, ripartite dai campionati dilettantistici ma con nuove realtà.

Tutte le società coinvolte hanno 15 gironi di tempo per accedere agli atti e impostate la linea di difesa, poi la procura potrà procedere con i deferimenti o archiviare le posizioni, ma i club hanno anche la possibilità di patteggiare le eventuali pene.

Cosa rischiano le società sotto inchiesta? Si va dalla semplice ammenda alla penalizzazione nell'ordine di due punti, da scalare nel campionato in corso o in quello successivo: dipenderà da quando arriveranno le decisioni dei giudici.