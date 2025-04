Calcioscommesse, ci risiamo: indagati 12 calciatori di serie A per puntate su siti illegali, tutti i nomi

Un'indagine della Procura di Milano ha portato alla luce un presunto giro di scommesse illegali che coinvolge circa una dozzina di calciatori di Serie A. Lo riferisce il Corriere della Sera. Il bilancio, finora, parla di un milione e mezzo di euro sequestrati, cinque richieste di arresti domiciliari, e numerosi nomi noti nel mondo del calcio finiti sotto inchiesta.

Nessuno dei giocatori sembra aver truccato partite, ma molti di loro avrebbero scommesso – spesso su sport diversi dal calcio – spinti più dalla noia nei ritiri che da un reale bisogno economico. Tutto sarebbe partito dall’analisi dei telefoni sequestrati a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli nell’ottobre 2023 dalla Guardia di Finanza di Torino. Le informazioni raccolte hanno permesso di ricostruire un presunto sistema in cui molti giocatori avrebbero speso cifre importanti su piattaforme di scommesse non autorizzate. A fare da “banca” del sistema ci sarebbe stata una gioielleria milanese, utilizzata per mascherare i pagamenti attraverso finte vendite di orologi di lusso.

Orologi come copertura per i debiti di gioco - I calciatori avrebbero inizialmente ottenuto credito dai gestori delle scommesse. Quando i debiti diventavano ingenti, venivano indirizzati verso una specifica gioielleria, dove simulavano l’acquisto di Rolex e altri orologi. I bonifici erano tracciabili e accompagnati da regolari fatture, ma gli orologi non lasciavano mai il negozio: un modo per far sembrare leciti pagamenti che, in realtà, servivano a saldare debiti di gioco. Per questa presunta operazione di riciclaggio, la Guardia di Finanza ha sequestrato 1,5 milioni di euro dai conti della società «Elysium Group srl», che gestisce la gioielleria. Sono stati richiesti gli arresti domiciliari per i tre amministratori e per i due presunti gestori delle piattaforme illegali. Il giudice dovrà pronunciarsi dopo l’interrogatorio previsto dalla nuova legge Nordio.

Tonali e Fagioli: i nomi chiave dell’indagine - Anche Tonali e Fagioli, già sanzionati dalla giustizia sportiva, risultano indagati per aver utilizzato piattaforme illegali e, in alcuni casi, per averne promosso l’uso tra altri colleghi. Le scommesse sarebbero state effettuate su siti non riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane. Secondo l’accusa, alcuni giocatori avrebbero anche ricevuto vantaggi dai gestori delle piattaforme, come crediti bonus o sconti sul debito accumulato.

Altri calciatori coinvolti - Un’altra ventina di atleti, invece, risulterebbero coinvolti in una forma meno grave di illecito, ovvero per aver partecipato a giochi d’azzardo non autorizzati, come partite di poker su tavoli virtuali chiusi e protetti da password. Per questo tipo di violazione è prevista una semplice ammenda, ma il rischio più serio potrebbe arrivare dalla giustizia sportiva. Tra i nomi emersi ci sono volti noti come Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Ángel Di María, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Matteo Cancellieri, Hector Junior Firpo, il tennista Matteo Gigante e altri ancora.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.