Più sicurezza e tecnologia, i nuovi monopattini Helbiz arrivano a Pescara

di Edoardo Cozza

Nelle prossime settimane sarà la volta di Torino, Milano, Napoli e Roma: mezzi in linea con le nuovi disposizioni di legge

Helbiz ha annunciato il rinnovo completo della propria flotta di veicoli elettrici già presenti a Pescara con nuovi mezzi ancora più sicuri e tecnologicamente avanzati. Nelle prossime settimane sarà la volta di Torino, Milano, Napoli e Roma. Sono 500 i monopattini a Pescara che sono stati sostituiti con mezzi completamente nuovi, tecnologicamente avanzati e che assicurano un maggior comfort di guida e sicurezza.

La nuova flotta, già attiva e a disposizione degli utenti pescaresi, è caratterizzata da novità importanti a livello tecnologico e visivo, e conferma l’impegno dell’azienda ad adattarsi e rispettare il nuovo decreto-legge, a breve in vigore.

Con una batteria a lunga durata, gancio porta borse e porta cellulare incorporato, i nuovi monopattini Helbiz sono dotati di indicatori luminosi di svolta fronte e retro per incrementare la sicurezza del cliente a bordo del mezzo. Sono state integrate anche apposite luci led, poste sotto la pedana, che indicano lo stato di carica della batteria: questo renderà non solo il monopattino più visibile al cliente, ma gli permetterà di conoscere a prima vista il livello di carica del mezzo.

Il parafango più robusto e il doppio freno rendono i monopattini Helbiz più sicuri, mentre gli ammortizzatori anteriori donano maggiore comfort alla guida su tutte le tipologie di pavimentazione stradale. I nuovi mezzi sono inoltre equipaggiati con sistema IOT di nuova generazione inserito all’interno del monopattino, per una maggiore precisione nella localizzazione del GPS, che aiuterà ad evitare i parcheggi in zone e in modalità non consentite.

Novità anche a livello di branding: a caratterizzare il nuovo mezzo è il rinnovato colore azzurro della livrea, che fa il suo esordio italiano proprio a Pescara. Helbiz si innova rivoluzionando anche la propria immagine, scegliendo un colore facilmente riconoscibile e visibile. Grazie a questa scelta stilistica, i valori fondanti di Helbiz sono ulteriormente esaltati e portati all’attenzione dei clienti: l’azzurro della livrea, infatti, rappresenta responsabilità, creatività e fiducia, ma anche freschezza e innovazione. Questo colore, che negli Stati Uniti ha già sostituito il bianco/nero, arriva ora anche in Italia partendo proprio da Pescara, allineando ed unendo sempre di più i due paesi che insieme sperimentano non solo tecnologia e innovazione, ma anche un nuovo branding più riconoscibile e fresco.

L’arrivo dei nuovi mezzi su Pescara sarà seguito da test drive gratuiti e attività dedicate alla sicurezza stradale, promosse e incentivate dall’azienda leader di micromobilità, aperte a tutta la comunità. Presso Nave di Cascella nel prossimo weekend sarà possibile partecipare a test drive e ricevere consigli, informazioni e indicazioni su come guidare in maniera sicura e responsabile i nuovi mezzi.