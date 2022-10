Pink Day, le eccellenze mediche della regione in diretta su TeleNord

Una giornata in compagnia delle eccellenze mediche della nostra Regione su TeleNord in occasione del Pink Day, con ben 15 specialisti che ci hanno accompagnato, a turno, dalle 8 alle 12.30, dando il loro importante contributo in questa giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

Tra i primi ospiti Giuseppe Perniciaro, nato a Reggio Calabria nel 1965 e specializzato in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; è dirigente medico dal 1995 presso il Centro Grandi Ustionati all'ospedale Villa Scassi, e ha raccontato, insieme a una paziente, quanto sia importante la sua figura per poter ricostruire non solo un organo, ma anche un'identità alle pazienti in cura. Importante anche il contributo di Francesca Riccardi, psicologa del San Martino da ormai più di 4 anni, in precedenza professoressa presso l'Università di Genova ma anche psicologa clinica al Gaslini. La genovese ha spiegato quindi quanto sia fondamentale il supporto che una paziente deve ricevere dal punto di vista mentale.

In una breast unit, ossia l'insieme delle unità operative e dei servizi che concorrono alla diagnosi e al trattamento della patologia oncologica mammaria per tutto il ciclo della malattia, non possono mancare le figure di radiologo e oncologo. Nel primo caso è intervenuta Nicoletta Gandolfo, presidente della SIRM (Società italiana di radiologia medica e interventistica) per ASL3, radiologa dal 1989, e dal 2016 coordinatrice della breast unit sempre per ASL3, mentre nel secondo è intervenuto l'oncologo Paolo Pronzato, Direttore della UO Oncologia Medica 2 del San Martino.

Anche LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e AIRC (Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro) non sono mancate in questa giornata voluta dall'editore Massimiliano Monti. Il ginecologo Paolo Sala, originario di Arenzano, presidente della sezione genovese di LILT, e Tiziana Cattani, direttrice Soci e Consumatori di COOP Liguria, che ha evidenziato la partnership con AIRC nella lotta al tumore al seno, e l'impegno generale di COOP per quanto concerne la prevenzione, come è testimoniato nei punti vendita dell'azienda, con 15 "corner" dedicati alla salute presenti nei vai punti vendita sul territorio regionale.