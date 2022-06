Pieve di Teco, nel torrente in secca rinvenuta bomba inesplosa

di Giorgia Fabiocchi

L'ordigno risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato nel fiume Arroscia, nell'imperiese, e sarà neutralizzato nei prossimi giorni

Una bomba da mortaio inesplosa del diametro di 81 millimetri, probabilmente risalente al secondo conflitto mondiale, è stata rinvenuta dalla Guardia di finanza nel torrente Arroscia, in secca. L'intera area è stata recintata a scopo cautelativo. L'ordigno sarà neutralizzato nei prossimi giorni dagli artificieri dell'esercito appartenenti al 32/mo reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense.

Il reggimento, soltanto nel 2021, ha già effettuato 520 interventi analoghi (per ordigni di dimensioni diverse), tra Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta. Non si esclude la possibilità che la bomba sia caduta in un'altra località più a nord e che sia stata portata a valle dall'acqua del fiume.