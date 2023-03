Piaggio Aerospace, Toti e Benveduti: "Presto l'intervento del governo, confidiamo in tempi brevi"

"Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ci ha assicurato una convocazione sulla vertenza Piaggio Aerospace in tempi ragionevoli, subito dopo l'incontro del 21 marzo a Villanova d'Albenga con i tre commissari". Lo annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti in occasione del presidio di protesta organizzato da una delegazione di lavoratori dell'azienda e dai sindacati davanti all'ingresso del Consiglio regionale. "La strada da seguire è una visione strategica industriale ad ampi orizzonti, che non riguardi solo Piaggio, ma un riassetto generale delle partecipazioni statali - commenta Benveduti l'ipotesi di un'acquisizione da parte di Leonardo - È finita l'era della sbronza delle privatizzazioni a tutti i costi, della globalizzazione, bisogna rivedere le cose e avere un'idea. Francia e Germania hanno operato nazionalizzazioni molto forti. Penso che abbia senso mettere in sicurezza Piaggio in ambito pubblico decidendo di unire la parte militare con la parte militare di Leonardo". I lavori dell'assemblea sono stati sospesi per un incontro tra la conferenza dei capigruppo e i sindacati alla quale ha preso parte anche il governatore Toti.

"Appena i nuovi commissari di Piaggio Aerospace avranno tracciato il percorso per il terzo bando di gara per vendere l'azienda incontreremo il Governo perché all'interno del bando dovranno essere contenuti gli elementi qualificanti del futuro dell'azienda. Credo che la vicenda industriale possa risolversi in un tempo ragionevolmente breve". È l'auspicio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine dell'incontro. "Ho parlato a lungo con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sulla scelta del Governo di integrare la struttura commissariale di Piaggio Aerospace con due nuove figure professionali, speriamo che l'elaborazione del terzo bando di gara possa finalmente portare a un azionariato stabile in grado di investire in un'azienda strategica per il Paese, credo che sia un ottimo percorso. - sostiene Toti - Ci sarà una gara e non so quali saranno le intenzioni di Leonardo, che è in un momento di rinnovo del management, saranno gli accordi tra l'azionista e il nuovo management a stabilire quale è la linea di Leonardo. Solo allora comprenderemo se all'interno del mandato dei nuovi amministratori vi sia un'ipotesi di integrazione con Piaggio".