Piaggio Aerospace protagonista al Salone internazionale della business aviation

di Edoardo Cozza

L'evento, in programma a Ginevra, vedrà l'esposizione anche dell'Avanti Evo, il prodotto di punta della società di Villanova d'Albenga

Piaggio Aerospace sarà uno degli oltre duecento espositori che dal 23 al 25 maggio si daranno appuntamento a Ginevra, in Svizzera, per partecipare ad uno degli eventi internazionali di maggior richiamo per l’aviazione d’affari: la European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE), airshow che torna quest’anno in presenza dopo due anni di fermo causa pandemia.

Tra i quasi cinquanta velivoli esposti all’aeroporto internazionale cittadino, ci sarà anche l’Avanti EVO, prodotto di punta della società di Villanova d’Albenga. Il velivolo in esposizione sarà quello contrassegnato con il numero di serie 3016: per tre giorni addetti ai lavori e potenziali clienti potranno vedere da vicino l’iconico turboelica che, con le sue tre superfici portanti, ha segnato una pietra miliare nella storia dell’aviazione.

La società si avvia intanto verso la fase finale del processo di vendita dei propri complessi aziendali. Il 30 maggio, infatti, scade il termine ultimo entro il quale i potenziali acquirenti che hanno avuto accesso alla data room potranno presentare al Commissario Straordinario Vincenzo Nicastro una propria offerta di acquisto vincolante.