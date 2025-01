Piaggio Aero, Pd: "Transizione non avvenga a scapito dei lavoratori"

La transizione di Piaggio Aero sotto la nuova proprietà di Baykar non può avvenire a discapito dei lavoratori. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Roberto Arboscello, che sollecita un confronto urgente con sindacati, istituzioni e imprese, affinché vengano garantiti i livelli occupazionali e tutelate le professionalità acquisite dai dipendenti.

Transizione sotto Baykar – La lettera inviata da Baykar alle organizzazioni sindacali, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e a Confindustria ha confermato il passaggio di Piaggio Aero alla nuova proprietà. Il trasferimento, che coinvolgerà un massimo di 680 lavoratori, lascia però in sospeso la situazione di 60 dipendenti che non sono inclusi in questo trasferimento. Un elemento che ha sollevato preoccupazione tra i sindacati e le istituzioni locali.

Garanzie occupazionali – Roberto Arboscello, intervenendo sulla questione, ha sottolineato come “un'azienda non può iniziare il suo percorso pensando già a tagli di personale”. Il consigliere ha ribadito l’importanza di tutelare le professionalità, in particolare quelle che hanno contribuito allo sviluppo e al successo di Piaggio Aero nel settore aeronautico ligure. “Parliamo di persone che hanno competenze strategiche per il futuro dell’azienda e dell’intero comparto”, ha spiegato Arboscello, esprimendo preoccupazione per il futuro di chi potrebbe rimanere escluso dal progetto di rilancio.

Dialogo con i sindacati – A fronte della situazione incerta per i 60 dipendenti non coinvolti nel trasferimento, il consigliere ha chiesto che venga avviato il più presto possibile un confronto tra le parti. Arboscello ha aggiunto che è fondamentale che il percorso di transizione sia “chiaro e trasparente” e che non vengano effettuati tagli indiscriminati, soprattutto in un settore strategico come quello aeronautico. La proposta è quella di garantire la stabilità occupazionale e, qualora fossero previsti prepensionamenti, questi dovrebbero avvenire esclusivamente su base volontaria, come richiesto dai sindacati.

Ruolo delle istituzioni – Infine, Arboscello ha sollecitato l’intervento della Regione e del Governo per trovare soluzioni concrete per i lavoratori a rischio. “Nessun lavoratore deve essere lasciato indietro”, ha dichiarato, sottolineando la responsabilità delle istituzioni nel garantire che la transizione avvenga senza sacrificare posti di lavoro. Il consiglio regionale è pronto a supportare un piano che tuteli i lavoratori e assicuri la competitività di Piaggio Aero nel futuro.

