Peste suina, Regione Liguria: "Ordinanza prudenziale, si tenderà a modificarla nelle prossime settimane"

di Redazione

Il presidente Toti: "Alla luce di quello che accadrà nella ricognizione delle carcasse, si potrà ridisegnarla. La preoccupazione è alta"

"L'ordinanza emessa dal governo è decisamente prudenziale, si tenderà a modificarla nelle prossime settimane. Entro 15 giorni, alla luce di quello che accadrà nella ricognizione delle carcasse, si potrà ridisegnare l'ordinanza geograficamente, ma anche sulle deroghe". Queste le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine della riunione operativa di questa mattina.

"La situazione è molto difficile perchè non esiste vaccino - ha proseguito Toti - e le regole europee in caso di diffusione del virus ci costringerebbe ad azioni impattatanti sulla produzione suina e quindi sul mercato che vale 6 miliardi di euro all'anno. E' chiaro che la prima ordinanza, come detto, è improntata a criteri di massima prudenza e quindi si circoscrive un territorio molto più vasto per evitare che il virus che possa essere portato dall'uomo verso altri territori. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa succederà".