Peste Suina, quinto caso a Ronco Scrivia. E' il trentesimo in Liguria

di Redazione

Il totale generale arriva a 69 nell'area che comprende 114 Comuni tra il Piemonte e i territori di Savona e Genova

I casi di peste suina africana accertati dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (Izsplv) diventano 69.

L'ultimo a Ronco Scrivia (Genova), il quinto nel territorio di quel Comune dall'inizio dell'emergenza.

Finora le positività al virus, potenzialmente devastante per gli allevamenti di maiali, sono 39 in Piemonte e 30 in Liguria, tutte in cinghiali trovati morti nell'area infetta che comprende 78 comuni in provincia di Alessandria e 36 in Liguria.