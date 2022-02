Peste suina, nuovo caso in Liguria: salgono a 20

di Giorgia Fabiocchi

La positività è stata accertata in provincia di Genova e sempre in zona "infetta", spiega l'Istituto zooprofilattico

Crescono i casi positivi alla peste suina africana, arrivati a quota 42, uno in più rispetto all'aggiornamento precedente: 22 sono i casi per ritrovamento in Piemonte e 20, uno in più rispetto all'ultimo rilevamento, per ritrovamenti in Liguria. A renderlo noto l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La nuova positività è stata riscontrata a Ronco Scrivia, dove erano già stati evidenziati altri due casi. La positività è stata accertata in provincia di Genova e sempre in zona "infetta".