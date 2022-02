Peste suina, altro cinghiale morto nel Bisagno

di Redazione

Questa mattina gruppi di cacciatori, non armati, hanno iniziato a setacciare il greto del torrente. I resti verranno analizzati proprio per conoscere i motivi della morte

La carcassa di un cinghiale è stata trovata questa mattina sul greto del torrente Bisagno a Genova. Ovviamente non è ancora stato possibile stabilire se l'animale sia morto dopo aver contratto al peste suina o per altri motivi. I resti verranno analizzati proprio per conoscere i motivi della morte.

Di sicuro gli ultimi ritrovamenti di cinghiali morti nelle vicinanze del centro urbano hanno messo in allerta gli esperti. E proprio questa mattina gruppi di cacciatori, non armati, hanno iniziato a setacciare il greto del torrente Bisagno proprio per cercare altre carcasse utili a capire cosa sta succedendo.