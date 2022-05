Peste suina, a Roma trovate 14 carcasse di cinghiali morti

di Redazione

Probabile una origine diversa dai casi di Liguria e Piemonte. Forse avvelenati dai rifiuti urbani

Nell'area di Roma, "sono state trovate 14 carcasse" di cinghiali morti "spero non al di là del Grande raccordo anulare" -perchè semplificherebbe le attività e spero negative al virus della peste suina" afferma il commissario straordinario per la peste suina, Angelo Ferrari. E in merito all' origine della malattia i dati epidemiologici finora raccolti "depongono a favore di una origine diversa dai casi di Liguria e Piemonte", con i quali non sembrerebbero legati, "come quella alimentare dovuta ai rifiuti".