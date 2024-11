Per una logistica sostenibile: a tu per tu con Stefano Storti, DG di Trasporti Pesanti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ospite di Transport a Telenord, Stefano Storti, direttore generale di Trasporti Pesanti, analizza il futuro della logistica nella prospettiva di una sostenibilità del sistema. "Trasporti Pesanti - spiega - è un operatore logistico che offre servizi di trasporto in tutta Europa, utilizzando sistemi combinati di ferro e gomma per gestire ogni tipo di trasporto".

Storia - "L’azienda, che fa parte di un gruppo imprenditoriale nato nel dopoguerra e che oggi è alla terza generazione, è attiva a 360 gradi nel mondo del trasporto, offrendo servizi eccezionali, siderurgici e convenzionali sia nazionali che internazionali, nel settore delle spedizioni e dei trasporti eccezionali. Nel nostro settore, la conoscenza tecnica e commerciale si intreccia in tutto il mondo, creando soluzioni su misura per i clienti. Nonostante le dimensioni, la nostra azienda mantiene una gestione familiare che è fondamentale per il dinamismo e la vicinanza alle esigenze del mercato."

Intermodalità - "L’intermodalità, che garantisce soluzioni a basse emissioni come il trasporto ferroviario e marittimo, è cruciale per il futuro dei trasporti pesanti. Purtroppo, negli ultimi anni, ha subito una battuta d’arresto a causa dei lavori in corso sulle reti ferroviarie europee, ma stiamo comunque investendo in attrezzature intermodali. Abbiamo terminali strategici in Pianura Padana e stiamo ampliando un importante terminal ferroviario a Piadena, con binari da 900 e 600 metri, e stiamo lavorando a un ampliamento su 70 ettari."

Specializzazione e transizione - "Per quanto riguarda il trasporto di rifiuti speciali e pericolosi, siamo attivi nella gestione logistica per il recupero e lo smaltimento di scarti industriali, in un’ottica di economia circolare. Siamo anche coinvolti nella transizione energetica. Abbiamo adottato veicoli ibridi e stiamo valutando l’introduzione di mezzi elettrici per ridurre le emissioni, mentre esploriamo soluzioni come il gasolio idrogenato per ridurre le emissioni di CO2"

Tecnologie - "Le tecnologie di propulsione alternativa, come l’elettrico e l’idrogeno, sono in continuo sviluppo. Se la tecnologia delle batterie e dei carburanti a base di idrogeno continuerà a migliorare, queste soluzioni potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella sostenibilità del trasporto pesante".