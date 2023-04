Pasqua in Liguria, Portofino tra le mete più gettonate. Il sindaco Viacava: "Da giugno nuovi bus per accesso facilitato"

"La città di Portofino rappresenta l'emblema del turismo anche in Italia: si tratta di uno dei posti più famosi del mondo: abbiamo tantissimi turisti anche per questo weekend di Pasqua, ci fa piacere e abbiamo notato che c'è stato flusso anche nei mesi di gennaio e di febbraio. Adesso i ponti di Pasqua, del 25 aprile e di maggio sono quelli più importanti, con un'affluenza maggiore. L'anno scorso era stata una stagione molto soddisfacente, quest'anno abbiamo grandi numeri per le prenotazioni, un fatto incoraggiante dopo il blocco dovuto al lockdown." - così il sindaco di Portofino Matteo Vicava, sull'andamento del flusso di turisti in uno dei borghi più importanti e famosi della Liguria.

"Da giugno attiveremo un servizio di autobus e pullman elettrici che consentiranno un accesso facilitato: con un servizio che garantisce il passaggio di pullman ogni dieci minuti verso Portofino. Dobbiamo gestire il traffico di battelli e soprattutto la viabilità pedonale, con un'ordinanza che abbiamo firmato in questi giorni. L'obiettivo è evitare che si formino gruppi di persone in zone in cui si possono creare disagi e difficoltà per gli altri. Tra queste zone sono state individuate Calata Marconi, il molo traghetti e l'isolotto dove si trova la security per le navi da crociera. Inoltre, firmeremo un'ulteriore ordinanza per stabilire come ci si deve comportare a Portofino, in modo da rispettare e conservare la bellezza di qeusto luogo" - conclude Viacava.

