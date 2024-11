Parma - Genoa 0-1: il tabellino

Genoa in campo nel posticipo del lunedì al Tardini di Parma, partita delicata per i ragazzi di Alberto Gilardino che per la prima volta porta Mario Balotelli: il nuovo attaccante rossoblù partirà dalla panchina, probabile un suo impiego a gara in corso. Sulla destra torna Zanoli al posto di Sabelli, confermata la difesa a tre e il suo Pinamonti-Ekhator per l'attacco genoano.

LA PARTITA

9' - murato Ekhator servito in area da Thorsby, era buona la posizione

15' - tegola per il Parma che perde Bernabè: il giocatore sente tirare dietro il flessore ed esce in lacrime: entra al suo posto Mohamed

23' - Mohamed! Liberato a destra da Bonny alcia in diagonale, palla sul fondo

27' - incomprensione Vogliacco - Leali con il portiere che tocca di mano sul retropassaggio del difensore in copertura, l'estremo difensore para ma non si puo' fare: punizione di seconda calciata di potenza da Mihaila, palla sul fondo di poco

38' - punizione di Martin ben calciata ma centrale, il pallone non si abbassa abbastanza

44' - palla buona in mezzo di Thorsby su cui non arriva Pinamonti per un pelo: sul corner successivo svetta ancora il numero 19 che pero' non trova lo specchio

48' - grande occasione per Frendrup: pallonetto sullo scarico di Martin, Suzuki la prende con la punta delle dita. Genoa vicinissimo al vantaggio

SECONDO TEMPO

Non ce la fa Mohamed, entra Almqvist nel Parma. Dentro anche Estevez per Keita

47' - Thorsby di testa, Suzuki in angolo salva ancora. Bel cross di Zanoli. Sul corner successivo segna proprio il danese ma dopo aver toccato il pallone con una mano

53' - tentativo di Estevez dai 25 metri, palla a lato

59' - palo clamoroso del Genoa! ripartenza rossoblù con il pallone che alla fine arriva sui piedi di Pinamonti, destro potente che si stampa sul palo, sul tap-in a porta vuota di Badelj salva Del Prato

67' - colpo di testa di Charpentier che duella con Vasquez, palla sul fondo

73' - segna Ekhator ma è in fuorigioco di millimetri: Pinamonti aveva liberato bene il compagno che aveva trafitto Suzuki, bandierina alta ma off-sida dei una spalla

78' - si rivede il Parma, destro strozzato di Almqvist sul fondo

80' - vantaggio Genoa! Pinamonti spinge dentro dopo il destro incrociato ancora di Ekhator. Questa volta è tutto buono, vantaggio meritato del Grifone

Torna in campo in Serie A Mario Balotelli, oltre 1700 giorni dopo. Entra al posto di Ekhator. Masini prende il posto di Badelj

Balotelli ammonito per un fallo oltre il vertice dell'area, sulla punizione Benedyczak colpisce fuori. Un minuto più tardi ancora l'attaccante dei ducali che incrocia di destro, agevolato dal liscio di Matturro.

Finisce così dopo 4 minuti di recupero: Genoa che sale a 9 punti e abbandona l'ultima posizione

PARMA (4-2-3-1) Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita (dal 46' Estevez), Bernabe (dal 16' Mohamed) (dal 46' Almqvist); Man, Sohm, Mihaila (dall'82' Benedyczak); Bonny (dal 64' Charpentier) All. Pecchia

GENOA (3-5-2) Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli (dal 73' Sabelli), Thorsby, Badelj (dal 85' Masini), Frendrup, Martin (dal 73' Ahanor); Ekhator (dal 85' Balotelli), Pinamonti All. Gilardino

Ammoniti: Leali, Zanoli, Ekhator, Vasquez, Balotelli (G): Keita, Mohamed (P)