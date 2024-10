Parlamento Ue: eurodeputati Commissione trasporti aprono la strada al voto finale sul Cielo unico europeo

Lunedì, la commissione trasporti del Parlamento europeo ha votato per approvare le modifiche alle regole del Cielo unico europeo, per garantire una migliore gestione dello spazio aereo europeo ottimizzando le rotte aeree e riducendo i ritardi.

La bozza di norme concordata informalmente lo scorso marzo dalla presidenza belga del Consiglio e dai negoziatori del Parlamento, guidata dagli ex relatori del Parlamento europeo Marian-Jean Marinescu (PPE, Romania) e Bogusław Liberadzki (S&D, PL) e ora ripresa da Jens Gieseke (PPE, DE) e Johan Danielsson (S&D, SE) , riforma le cosiddette regole del Cielo unico europeo.

L’accordo introduce piani di performance per i servizi di navigazione aerea per migliorare la gestione della rete dello spazio aereo dell’UE, con obiettivi vincolanti e incentivi per rendere i voli più efficienti e rispettosi dell’ambiente. Verrebbe istituito un Performance Review Board consultivo indipendente per aiutare la Commissione e gli Stati membri a prendere decisioni sull’attuazione di questi piani.

Gli eurodeputati hanno ottenuto nei negoziati disposizioni per far sì che i servizi di navigazione aerea e la gestione della rete contribuiscano alla neutralità climatica. In base alle nuove norme, la Commissione adotterà obiettivi di prestazione dell’UE su capacità, efficienza dei costi, fattori climatici e ambientali per i servizi di navigazione aerea. Le prestazioni di questi servizi rispetto a questi obiettivi saranno riviste almeno ogni tre anni.

La raccomandazione di accettare la posizione del Consiglio sulle modifiche alle nuove regole, che è stata il risultato dei negoziati del trilogo, è stata approvata dalla Commissione trasporti e turismo con 30 voti a favore, uno contrario e cinque astensioni.

Ora deve ottenere il via libera dall’intera Camera (possibilmente durante la plenaria di ottobre II) prima di poter entrare in vigore.