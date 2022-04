Parco Nazionale di Portofino, ricorso al Consiglio di Stato "riallarga" i confini

di Redazione

In attesa del pronunciamento nel merito, si torna all'area più ampia come aveva stabilito il Ministero della Transizione Economica. Tre "visioni" differenti in lizza

Venerdì 15 Aprile 2022