Pallanuoto: storia di Luca e Massimo, due esempi di forza di volontà

Luca Pons ha 60 anni e gli manca il braccio destro. Massimo Albasini, 64 anni, non ha più la gamba sinistra. Entrambi giocano nella Waterpolo San Giorgio-Columbus Ability, la squadra paralimpica di Genova. Sono esempi straordinari di volontà, vita e insegnamento.

"È la forza della mente", spiega Massimo. Luca, invece, nuota e gioca con il solo braccio sinistro, dopo aver perso il destro in un incidente stradale mentre si dirigeva verso Roma. La causa? Un New Jersey che gli ha strappato via il braccio. Prima dell'incidente, era un campione di nuoto di fondo. "Ci ho messo tanto a convincermi a tornare in acqua", racconta, "poi mi sono deciso, mi ha ridato la vita" e aggiunge anche la pallanuoto, con un solo braccio! Luca mi confida che ogni tanto sente la mancanza delle gambe, ma non si arrende. Gioca insieme a suo fratello Massimiliano, che, ex Nazionale di pallanuoto, ha perso una gamba in un altro incidente, sempre in moto.

Massimo Albasini, ristoratore e Assessore allo Sport del Comune di Bogliasco, ha anche lui avuto un incidente in moto sull'Aurelia, che gli ha portato all'amputazione della gamba sinistra. Nonostante ciò, si è reinventato come pallanuotista, pur avendo giocato solo a calcio in passato. Noi, Master di Bogliasco (tra i 60 e gli 80 anni), andiamo a fare da sparring partners per la squadra di Carola Falcone, che gioca nel Campionato Italiano Paralimpico. Lo scorso anno hanno ottenuto il quinto posto. A guidarli dal cielo c'è Francesco Grillone, il giornalista appassionato di pallanuoto, che non c'è più.

Se vi sentite giù, se vi sembra che tutto vada male, pensate a Luca e Massimo, al loro entusiasmo per la vita e alla loro forza di volontà, nonostante la sfortuna. Vi tornerà il sorriso.

