Ospedaletti ricorda Samuele Privitera con una pedalata commemorativa domenica 5 ottobre

Domenica 5 ottobre, alle ore 9.30, Ospedaletti si stringe nel ricordo di Samuele Privitera, giovane promessa del ciclismo tragicamente scomparso il 16 luglio 2025 a seguito di una caduta durante il Giro della Valle d’Aosta.

L’iniziativa, organizzata dal BCS di Ospedaletti, prevede una pedalata commemorativa con partenza dal negozio BCS e percorso sulla pista ciclabile fino ad Arma di Taggia. Un momento aperto a tutti: amici, appassionati di ciclismo e cittadini che desiderano rendere omaggio a Samuele.

Nato a Imperia il 4 ottobre 2005 e originario di Soldano, Samuele era considerato un talento emergente del ciclismo italiano. Cresciuto nel Team Fratelli Giorgi, nel 2024 si era unito al team internazionale Hagens Berman Jayco, partecipando al Giro d’Italia Next Gen, dove aveva conquistato il terzo posto nella settima tappa.

"Era un ragazzo solare, pieno di gioia di vivere, raccontano gli amici, portava allegria ovunque andasse. Vogliamo ricordarlo per quello che era: forte, determinato, ma sempre con il sorriso".

Alla pedalata parteciperanno anche amici provenienti da tutta la provincia e dalla vicina Francia. Un momento di sport e memoria per tenere vivo il ricordo di Samuele non solo come atleta, ma come giovane uomo amato da chi lo conosceva.

Durante l’evento, il noto artista locale Luca Terremoto donerà alla famiglia un dipinto commemorativo che ritrae Samuele in una delle sue gare: un omaggio carico di emozione che unisce arte, sport e affetto.

La partecipazione è libera e aperta a tutti coloro che vorranno condividere questo gesto di affetto e memoria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.