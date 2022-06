Omicidi Sarzana: Nevila fatta inginocchiare prima dell'esecuzione

di Redazione

Una sorta di esecuzione. Nevila Pjetri, la donna trovata morta domenica scorsa nel torrente Parmignola, era in ginocchio quando il suo assassino le ha sparato tre colpi in testa. Una modalità che ricorda quella del serial killer Donato Bilancia.

Intanto i carabinieri del Ris di Parma hanno iniziato gli accertamenti sul pickup bianco in uso a Daniele Bedini, il falegname di 32 anni arrestato per l'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta di 35 anni il cui corpo è stato trovato domenica sul greto del torrente Parmignola a Marinella di Sarzana e indagato anche per l'omicidio di Camilla, la trans uccisa il giorno dopo a 3 km di distanza dal luogo di ritrovamento del primo cadavere.

Accertamenti verranno eseguiti anche sulla Ford Fiesta di Camilla, trovata dalla polizia poco distante dal luogo del secondo delitto.