Olbia, al via i lavori per la marina del lusso: il Molo Brin passa alla Quay Royal

La realizzazione della marina per mega yacht nel cuore di Olbia entra nella fase operativa. Consegnate ufficialmente le aree del Molo Brin alla società Quay Royal, che avvierà i lavori per trasformare l’area in un polo di diportismo nautico di lusso, come riporta Ferpress.

Consegna delle aree – Questa mattina il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e il segretario generale Natale Ditel hanno formalizzato la consegna delle aree del Molo Brin all’amministratore unico di Quay Royal, Gian Pietro Sirca. L’atto segue la firma, avvenuta tre mesi fa, della concessione demaniale trentennale.

Restyling e dettagli – Il progetto prevede il restyling del lato sud del porto storico, su una superficie complessiva di oltre 41 mila metri quadri tra terra e specchio acqueo. La marina offrirà 17 posti barca per mega yacht fino a 150 metri, con ormeggi organizzati per lunghezze variabili tra 45 e 150 metri.

Riqualificazione – L’intera area sarà trasformata con pavimentazioni in granito, calpestio in legno esotico e moderne infrastrutture per forniture idriche ed elettriche. Previsti anche impianti per la raccolta delle acque di sentina e oli esausti, mentre il vecchio fabbricato diventerà sede di uffici direzionali e servizi per il personale.

Accessibilità – L’area sarà delimitata da dissuasori, ma accessibile ai pedoni, con spazi di svago fronte mare.

Obiettivi – “Questa opera porterà un’importante riqualificazione del porto storico di Olbia, conferendogli una vocazione turistico-ricreativa di altissimo livello,” ha dichiarato Deiana.

