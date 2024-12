Oggi torna Focus Cultura: da Benedetta Torre a Vittorio Sgarbi, ecco la puntata di questa settimana

Il soprano genovese Benedetta Torre apre la nuova puntata di Focus Cultura, il format settimanale di Telenord condotto da Letizia Cini. La cantante lirica racconta gli esordi musicali, l’esperienza negli Stati Uniti a Chicago e un racconto personale ricco di passione per la musica. Il programma si conferma una vetrina d’eccezione per la cultura ligure e nazionale.

Benedetta Torre – Genovese di nascita, la Torre (nella foto) ha raccontato la sua carriera iniziata nei conservatori italiani fino al successo internazionale. "L’esperienza a Chicago mi ha cambiato profondamente, sia come artista che come persona," ha dichiarato. La soprano ha inoltre condiviso il suo legame con Genova, fonte di ispirazione costante per il suo percorso.

Vittorio Lingiardi – A seguire, Anna Li Vigni ha intervistato Vittorio Lingiardi, saggista e psicanalista, per presentare il suo ultimo libro Corpo, umano. Con la prefazione di Daria Bignardi, il volume offre uno sguardo profondo sulla dimensione fisica e psicologica del corpo. "Un viaggio intimo e universale," ha sottolineato Lingiardi durante l’intervista.

Matilde Brandi – Letizia Cini ha poi ospitato Matilde Brandi, nuovo volto scelto dalla Fondazione Pallavicino come testimonial dello storico Palazzo Interiano Pallavicino. Brandi ha parlato del suo impegno per valorizzare il patrimonio artistico e architettonico della Liguria. "Un luogo che parla di storia e cultura in ogni dettaglio," ha affermato.

Marcello Cambi – La rubrica Il Bello che fa stare Bene ha visto Emilie Lara Mougenot intervistare Marcello Cambi, toscano trapiantato a Genova, fondatore di una prestigiosa casa d’aste e imprenditore attivo nella ristorazione. Cambi ha raccontato come la passione per l’arte lo abbia portato a creare un punto di riferimento per i collezionisti e gli amanti del bello.

Lisetta Carmi – Ilaria Bonaccossa, direttrice della Fondazione Palazzo Ducale, ha presentato la mostra dedicata alla fotografa Lisetta Carmi. L’esposizione racconta la Genova più autentica e underground attraverso gli occhi di una delle artiste più iconiche del Novecento. "Lisetta ha immortalato la vera anima della città," ha commentato Bonaccossa.

Eventi settimanali – Anna Li Vigni ha inoltre esplorato il cartellone degli eventi d’arte e cultura in programma, offrendo un’ampia panoramica di appuntamenti imperdibili per gli appassionati.

Vittorio Sgarbi – In chiusura, Letizia Cini ha intervistato il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha offerto la sua visione sulle nuove sfide del mondo culturale e artistico. L’intervista ha arricchito una puntata già densa di contenuti, ribadendo il ruolo centrale di Focus Cultura nel panorama televisivo.

Prossima puntata – Il programma si conclude con un’anticipazione dei temi della prossima settimana, mantenendo alta l’attenzione sugli appuntamenti culturali della regione.

In onda e in rete - Focus Cultura è in onda oggi venerdì 13 dicembre alle 19,45 sul canale 11 e in streaming e successivamente fruibile sul sito www.telenord.it.