Odone, Confcommercio Genova: "Il Comune sta investendo 138 milioni di euro, una cifra colossale"

di Redazione

"C'è un progetto di città che inizia a funzionare. Il giorno che si arriverà a Genova da Milano in 50 minuti la nostra città guadagnerà anche tanti abitanti"

Il presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone, ospite della trasmissione di Telenord "Primo Piano" ha parlato della pioggia di milioni che il Comune sta mettendo sul piatto per migliorare la città.

"Forse la gente non ha ancora ben capito cosa sta succedendo - spiega Odone - stiamo parlando di 138 milioni di euro, una cifra mai vista. Un investimento colossale gestito dalla politica, da noi, ma anche dall'ordine degli architetti fondamentali in questa sinergia. Devo dire che Genova, in ritardo, ha iniziato a reagire alla crisi degli anni passati. Oggi è una città turistica e che sta cambiando nelle infrastrutture: Terzo Valico, Diga, i quattro binari tra Tortona e Milano e la Genova- Ventimiglia. C'è un progetto di città che inizia a funzionare. Il giorno che si arriverà a Genova da Milano in 50 minuti la nostra città guadagnerà anche tanti abitanti. Brignole e Principe dovranno diventare l'ultima fermata della metro di Milano. Dobbiamo puntare poi sulla Silver Economy, chi ha oltre 65 anni può venire a vivere qui dove si sta bene e condizioni meteo straordinarie".