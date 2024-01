ÖBB investe 579 mln nella moderna infrastruttura ferroviaria del Tirolo

Nell’attuale piano quadro sono riservati 3.825 milioni di euro fino al 2029. In questo modo ÖBB crea le basi per viaggiare comodi, sicuri e soprattutto rispettosi del clima. In quanto motore economico regionale, le ÖBB forniscono anche un contributo importante alla garanzia e alla creazione di posti di lavoro.

“La ferrovia è la spina dorsale centrale del trasporto pubblico. Ciò significa che un’ulteriore espansione delle ferrovie è una componente essenziale per suscitare l’entusiasmo degli austriaci nei confronti del trasporto pubblico e per offrire un servizio attraente. Soprattutto le molte migliaia di utenti del KlimaTicket dimostrano che gli austriaci vogliono viaggiare nel rispetto del clima, soprattutto quando è facile, economico e conveniente”, ha affermato la ministra per la protezione del clima Leonore Gewessler .

Andreas Matthä, CEO di ÖBB-Holding ha detto: “Il piano quadro 2024-2029 prosegue il vasto programma di espansione degli ultimi anni. Gli investimenti di oltre 21 miliardi di euro nella garanzia della qualità e nell’ampliamento della rete ferroviaria austriaca sono un prerequisito essenziale per aumentare le capacità e suscitare l’interesse di ancora più persone verso una ferrovia rispettosa dell’ambiente con collegamenti migliori e più veloci. ampliando le capacità dell’Oberland tirolese nell’attuale piano quadro, creiamo le condizioni finanziarie per tempi di viaggio più brevi e trasporti locali più efficienti.”

Il team di pianificazione della ÖBB per la nuova linea ferroviaria nell’area di Kufstein lavora in stretta collaborazione con i colleghi della Deutsche Bahn sull’accesso nord alla Galleria di base del Brennero. Nel 2024 proseguiranno le indagini in project room per la redazione della dichiarazione di impatto ambientale. Nell’area di pianificazione del nodo Schaftenau – Radfeld la negoziazione pubblica del progetto si è svolta nell’autunno 2023. La ÖBB si sta ora concentrando sull’ulteriore scavo del tunnel di Angath per l’esplorazione delle montagne nella zona di Angerberg. La pianificazione del progetto principale prosegue intensamente.

Nell’autunno 2024 verranno completati gli ultimi lavori alla fermata Rum e alla stazione ferroviaria di Telfs-Pfaffenhofen. Una volta completati i lavori, i clienti possono aspettarsi due nuovi, moderni hub di mobilità senza barriere con un nuovo piazzale e strutture B+R ampliate.

Anche nell’Oberland tirolese procedono a pieno ritmo i piani per aumentare la capacità. Tra Ötztal e Roppen si sta esaminando la possibilità di attraversamento per il servizio ogni mezz’ora dell’espresso regionale Innsbruck – Landeck e tra Imst e Imsterberg la possibilità di attraversare il traffico locale e a lunga percorrenza per creare una riserva di tempo di viaggio. Un grande vantaggio sarebbe una fermata permanente dei trasporti a lunga percorrenza nell’Ötztal e nell’Imst-Pitztal.

La stazione ferroviaria di Fritzens-Wattens verrà trasformata in un hub di trasporto multimodale senza barriere. I lavori dureranno fino ad aprile 2026. Quindi i viaggiatori beneficiano dell’accesso senza barriere e del nuovo ponte pedonale di collegamento tra Fritzens e il ponte sull’Inn in direzione di Wattens. I nuovi servizi Park+Ride e Bike+Ride facilitano il passaggio al treno.

A causa delle chiusure settoriali della Deutsche Bahn (DB) lungo il corridoio Salisburgo – Kufstein, nel traffico a lunga percorrenza si verificheranno deviazioni e prolungamenti dei tempi di viaggio in più periodi: dall’8 al 12 maggio, dal 15 ottobre al 4 novembre e dal 27 novembre al 15 dicembre .