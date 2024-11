Nuovo collegamento aereo tra Trieste e Lamezia Terme: voli diretti con Ryanair dal 30 marzo 2025

A partire dal 30 marzo 2025, i passeggeri potranno volare direttamente da Trieste a Lamezia Terme grazie a Ryanair. Il nuovo collegamento, operativo due volte a settimana, è parte di un ampio piano di espansione dell’offerta dell’aeroporto friulano per la stagione estiva, portando a 26 le destinazioni disponibili, come si riporta su Ferpress.

Dettagli operativi – Il volo sarà disponibile nei giorni di mercoledì e domenica, offrendo un’opportunità di collegamento diretto tra Friuli Venezia Giulia e Calabria. I biglietti sono già acquistabili sia sul sito ufficiale di Ryanair sia tramite la sua app, con una forte aspettativa di rispondere alla crescente domanda di viaggi tra le due regioni italiane.

Network – La nuova rotta per Lamezia Terme incrementa ulteriormente l’offerta di Trieste Airport per il Sud Italia, che per l’estate 2025 conterà otto destinazioni coperte da Ryanair. Oltre a Lamezia, i passeggeri potranno raggiungere Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia e Palermo, coprendo così un’ampia parte del territorio meridionale.

Dichiarazioni – Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport, ha espresso soddisfazione per questa nuova apertura: “Siamo molto felici di poter annunciare un’ulteriore novità in partenza dal nostro aeroporto. La nuova rotta per Lamezia rappresenta un importante passo avanti per il nostro network estivo, che nel 2025 raggiungerà 26 destinazioni”. Consalvo ha sottolineato inoltre la solidità economica dello scalo, che dal 2019 al 2023 ha generato utili per 8,5 milioni di euro, con prospettive di crescita solide anche per i prossimi anni.

Prospettive – Nel 2024, l’aeroporto di Trieste stima di superare il traguardo di 1,3 milioni di passeggeri, proseguendo così su una traiettoria di crescita costante. L’apertura di nuove rotte punta a soddisfare le esigenze di viaggiatori provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia.