Nuovo board Fiata, ecco gli italiani: Da Ros vicepresidente, Straulino chair Europa

di Edoardo Cozza

I due rappresentano Fedespedi: per il primo è una nuova nomina, per la seconda una riconferma

Le elezioni per il rinnovo del board di Fiata, l’associazione internazionale delle imprese di spedizioni internazionali, svoltesi ieri (18 novembre 2021) hanno avuto esito più che positivo per Fedespedi – in rappresentanza dell’Italia – e per tutta la comunità europea delle imprese di spedizioni internazionali.

Il consigliere di Fedespedi, Mauro Da Ros, è stato eletto tra i Vice President, mentre Antonella Straulino, Responsabile delle relazioni internazionali della Federazione, è stata riconfermata Chair della Regione Europa. Inoltre, ricordiamo che, nella storia di Fiata, Fedespedi ha espresso due Presidenti, Aldo Da Ros e Francesco Parisi, che sono attualmente honorary member del board FIATA.

In generale, le elezioni hanno avuto esito favorevole per la Regione Europa (che comprende anche Regno Unito e Turchia), con ben 13 membri nel board, tra cui il nuovo Presidente, in carica per due anni, il bulgaro Ivan Petrov.