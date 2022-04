Genova, Marco Bucci inaugura il point elettorale di Vince Genova in Galleria Mazzini

di Marco Innocenti

Appuntamento per candidati e simpatizzati fissato per martedì 19 aprile alle ore 13

Il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno per il centrodestra, dopo il lancio ufficiale della propria campagna elettorale di giovedì scorso, nella giornata di domani (martedì 19 aprile) inaugurerà il proprio quartier generale in Galleria Mazzini 40R. Da lì verrà gestita la campagna che porterà il sindaco uscente alle elezioni. L'appuntamento è fissato per le ore 13, davanti al point, dove si raccoglieranno candidati e simpatizzanti della lista Vince Genova, la lista che sostiene la ricandidatura del sindaco Bucci, che ovviamente sarà presente all'evento.