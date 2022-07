Nuova diga di Genova, il viceministro Bellanova: "Opera strategica, andiamo avanti"

di Redazione

Durante il convegno 'L'alfabeto del futuro' organizzato dal gruppo editoriale GNN 'La scommessa della mobilità sostenibile' è intervenuto il viceministro Teresa Bellanova che ha parlato anche della nuova Diga di Genova.

"Dobbiamo rapidamente uscire dal caos che si è creato. È opera strategica e simbolica per l'Italia intera, nonostante goda dei finanziamenti del fondo completamentare va fatta nel 2026. Stiamo lavorando pancia a terra per reperire le risorse necessarie e aprire i cantieri. Bisogna passare dalla carta al lavoro manuale. E insieme alla diga dobbiamo portare avanti tutti gli interventi come ultimo miglio, terzo Valico, retroporti".