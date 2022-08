Nuoto, Razzetti a Telenord dopo il trionfo: "Una gioia immensa e spero non sia finita qui..."

di Matteo Angeli

Alberto Razzetti si gode il trionfo nei 400 misti agli Europei di nuoto ma non alcuna intenzione di fermarsi. "Ci sono ancora due gare, i 200 delfino e i 200 misti. Vedremo...".

Ne ha fatta della strada quel bambino di Lavagna che si allenava nella Nuoto Sestri Levante sotto la guida di Marco Ardito. Erano state ben ventisei le medaglie d'oro conquistate ai Criteria di Riccione e ai Campionati Italiani di Categoria di Roma quando era un ragazzino e iniziava a far capire dove volesse arrivare. Anni e anni di lavoro, di fatiche e sacrifici fino al podio da campione europeo consacrato nella bolgia del Foro Italiaco di Roma.

"Una gioia incredibile, un risultato emozionante - spiega Razzetti a Telenord - vincere una medaglia d'oro è qualcosa che non si può spiegare. Bello vedere anche tanti liguri sul podio in questi giorni, nel nuoto sincronizzato e nella ginnastica artistica. Significa che da noi ci sono tanti ragazzi che fanno sport e lo fanno bene, speriamo che siano da stimolo per tanti ragazzi a fare uguale".

L'ultima battuta è per il suo Genoa. "Spero di tornare subito in Serie A, la categoria che ci compete. Sono contento per la squadra che nascendo, mi è piaciuta molti in queste prime uscite. Speriamo di far bene subito a Venezia"