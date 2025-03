Nubifragio nella notte, sottopassi allagati e disagi in diversi quartieri di Genova

La notte scorsa un violento nubifragio ha colpito Genova, provocando allagamenti in numerosi quartieri e causando forti disagi alla circolazione. Le zone più colpite sono state Certosa, Rivarolo e Bolzaneto, ma i danni si sono estesi anche a Sampierdarena, Cornigliano e al nodo stradale tra via di Francia e via Milano. Il servizio della metropolitana è stato temporaneamente sospeso.

Quartieri colpiti – In Valpolcevera, in particolare nei quartieri di Certosa, Rivarolo e Bolzaneto, il maltempo ha causato allagamenti significativi. Il sottopasso di Brin è stato completamente sommerso, rendendo impossibile il transito a veicoli e pedoni. Numerosi automobilisti sono stati costretti a cercare percorsi alternativi o ad abbandonare temporaneamente i mezzi.

Ponente genovese – Anche Sampierdarena e Cornigliano sono stati interessati da abbondanti piogge che hanno provocato l’allagamento di diverse vie. La circolazione in uscita e in entrata dal centro cittadino è risultata rallentata, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Infrastrutture stradali – Il sottopasso tra via di Francia e via Milano è stato chiuso al traffico a causa di un’imponente cascata d’acqua che si è riversata nel tunnel. L’intervento delle squadre di emergenza ha permesso di ripristinare la viabilità soltanto dopo alcune ore.

Esondazioni – Verso mezzanotte si è verificata una esondazione localizzata del rio Torbella e di alcuni suoi affluenti in via Vezzani. Il livello dell’acqua si è alzato rapidamente, ma è tornato nei margini prima dell’alba, senza causare danni gravi a edifici o persone.

Trasporti pubblici – A causa delle forti piogge, la metropolitana di Genova ha interrotto temporaneamente il servizio. Le linee sono rimaste ferme in via precauzionale fino alla completa verifica degli impianti e al miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Avvisi istituzionali – La polizia locale ha diffuso nella notte diverse comunicazioni, raccomandando ai cittadini di evitare i sottopassi allagati e di prestare la massima attenzione agli spostamenti. Protezione civile e vigili del fuoco sono intervenuti in più punti della città per monitorare la situazione.

Aggiornamento – Nella mattinata di domenica 23 marzo la pioggia è cessata e l’allarme è rientrato. Rimangono tuttavia in corso le operazioni di ripristino e pulizia in alcuni tratti stradali, con l'autospurgo in azione. Entro la serata è previsto il ripristino della viabilità, sottopasso compreso. Secondo la polizia locale, il bilancio a Certosa è di una decina di veicoli danneggiati. Nei prossimi giorni si provvederà alla pulizia di via Zella e via Mansueto, non realizzabile in questo momento perché i detriti impediscono la rimozione delle vetture.

