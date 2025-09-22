Nicolini sui portieri: "Dopo Bolzano ero propenso a continuare con Ghidotti"

L'ex centrocampista blucerchiato Enrico Nicolini ha analizzato la situazione portieri in casa Sampdoria.

Ai microfoni di Forever Samp il "Netzer" ha ribadito come dopo l'infausta trasferta di Bolzano e nonostante l'incertezza mostrata da Ghidotti nel terzo gol del Südtirol, avrebbe comunque confermato la fiducia a Ghidotti, senza creare un inutile dualismo con il belga Coucke.

Nicolini, inoltre, si dice dubbioso sul fatto che la società possa aver interferito nella decisione di Donati di schierare il portiere belga a discapito del suo compagno di reparto Ghidotti, ribadendo che in una squadra le decisioni riguardo al portiere titolare vengono prese dall'allenatore il quale si consulta con il preparatore dei portieri.

Dopo le numerose incertezze e l'errore fatale di Coucke, che è costato alla Sampdoria i tre punti nella trasferta di Monza, Nicolini è convinto che a Bari a difendere la porta blucerchiata ci sarà nuovamente Ghidotti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.