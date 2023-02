Neve in Liguria, viaggio nell’entroterra: mandate le vostre foto e i vostri video a Telenord

Da questa mattina Maltempo in Liguria: tanta la neve caduta nell'entroterra mentre sulle coste si è scatenata una forte pioggia.

Scatta oggi, domenica 26 febbraio alle ore 15 l'allerta gialla e arancione per neve in Liguria ma riguarderà solo i versanti padani di ponente e levante e per i comuni interni dell'area centrale ligure.

Alla luce delle ultime previsioni Arpal ha modificato l'allerta neve emanata ieri, ecco le nuove avvertenze: per i versanti padani di ponente (zona D) è allerta gialla per neve dalle 15 di oggi alle 24, poi diventa arancione fino alle 13 di lunedì e poi nuovamente gialla fino alle 18; per i versanti padani di levante (zona E) è allerta gialla per neve dalle 8 di oggi, domenica 26, fino alle 13 di domani; per i comuni interni del centro (zona B) è allerta gialla per neve dalle 3 di notte fino alle 13 di domani lunedì 27 febbraio.

