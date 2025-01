Neogenitori, ecco i consigli del pediatra: "Curandosi da piccoli si riduce il rischio di ammalarsi da adulti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"La salute del bambino nei primi anni di vita mette le basi per la salute dell'adulto" - è il messaggio lanciato dal dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri della Liguria, ente partecipante all'iniziativa del Comune di Genova e l'Agenzia per la Famiglia che si pone l'obiettivo di portare un supporto ai neogenitori durante i primi mille giorni dei propri figli. Ed è proprio in quest'età, secondo il pediatra, che la cura della propria salute diventa fondamentale

Curandosi da piccoli, infatti, è possibile ridurre il rischio di contrarre sia "malattie metaboliche - come ad esempio diabete, arteriosclerosi, obesità - ma anche quelle infettive". Prosegue Ferrando: "Secondo uno studio, sarebbe stato dimostrato che un'infezione polmonare nel primo anno di vita è associato anche all'aumento di mortalità entro i 73 anni nell'età adulta.

Per questo motivo è importante prevenire: "quando possibile con i vaccini, altrimenti seguendo corretti stili di vita"

Neogenitori - Ma quali sono le maggiori preoccupazioni dei genitori quando i figli sono così piccoli? "Una delle più frequenti è curarsi che il bambino mangi: dobbiamo sfatare questa situazione. Cercate di non forzare mai i bambini a mangiare, perché in età successive può comportare obesità e disturbi del comportamento alimentare. Se ha fame mangia, altrimenti non ha fame"

Obesità infantile in Liguria - "Tra le regioni del Nord la Liguria non va tanto bene per quanto riguarda i numeri. Tuttavia c'è da dire che negli ultimi anni si è arrestata l'escalation di bambini con problemi di peso"

al link l'intervista completa

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.