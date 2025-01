Liguria: cefalea cronica, migliorato percorso assistenziale per i pazienti

La cefalea cronica, una delle malattie neurologiche più invalidanti e diffuse al mondo, ottiene un importante riconoscimento in Liguria. Grazie all’impegno della Lega, la Regione ha varato un nuovo percorso assistenziale per i pazienti che soffrono di questa patologia. L’assessore regionale Massimo Nicolò, rispondendo a un’interrogazione presentata da Sara Foscolo, capogruppo regionale della Lega e componente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, ha annunciato il completamento del Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione delle cefalee croniche, un passo significativo per migliorare l’assistenza sul territorio.

Malattia sociale - La cefalea cronica, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), è la terza patologia più frequente e la seconda più disabilitante al mondo. Colpisce circa il 12% della popolazione adulta, con una prevalenza tre volte maggiore tra le donne. La Lega ha lavorato affinché questa malattia venisse riconosciuta come una vera e propria "malattia sociale", un impegno che ha trovato riscontro nel Parlamento, dove la proposta è stata approvata e ora si traduce in azioni concrete anche a livello regionale.

Ottimizzazione del percorso - A dicembre, la Regione Liguria ha completato la stesura del PDTA, affidandone la gestione ai Centri Cefalee del Ponente ligure, con l’Asl 2 Savonese come capofila. Questo documento, condiviso con i componenti della rete regionale, è pronto per l’approvazione definitiva. La strategia coinvolge anche i Centri Cefalee della Città Metropolitana di Genova e i Centri Cefalee del Levante, con un’attenzione particolare alla formazione dei medici e alla comunicazione con i pazienti.

Rete integrata - La creazione di una rete di Centri Cefalee distribuiti sul territorio ligure è il cuore di questa nuova organizzazione, pensata per ottimizzare il trattamento dei pazienti. Il sistema sarà in grado di garantire un percorso più fluido, rapido ed efficiente, permettendo una diagnosi precoce e una gestione adeguata della malattia. La prossima riunione, convocata per il 23 gennaio, sarà decisiva per sancire l’avvio definitivo di questo importante progetto.

Impatto sulla salute mentale - La cefalea cronica non è solo una patologia fisica, ma ha anche gravi ricadute sulla salute psicologica dei pazienti, spesso costretti a convivere con dolori debilitanti che compromettono la qualità della vita. L’intervento della Regione Liguria risponde a una crescente richiesta di cure adeguate e a un’attenzione mai troppo alta per una condizione che, purtroppo, è ancora sottovalutata in molti ambiti della sanità pubblica.

Strada - "Siamo finalmente sulla strada giusta per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria ai pazienti con cefalee croniche in Liguria", ha concluso Sara Foscolo.

